بالصور.. آخر مراحل البناء النهائية في “ربى جدة”

رصدت المراحل النهائية لمشروع ربى جدة أحد مشاريع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، الممتد على مساحة 95 ألفًا و553 مترًا مربعًا؛ حيث أظهرت الصور المُلتقطة اكتمال أعمال البناء في معظم مباني المشروع، التي توفر نحو 1200 شقة، ومن المتوقع تسليمها قريبًا للمستفيدين.

ويمتاز المشروع بموقعه المميز من الجهة الجنوبية الشرقية بمحاذاة طريق مكة المكرمة-جدة السريع، ويشمل عددًا من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة. ويعد مشروع «ربى جدة» من المشاريع المتعددة التي يتيحها برنامج «سكني» للمستفيدين بالشراكة مع القطاع الخاص، التي بلغ عددها 70 مشروعًا تحت الإنشاء توفر 124 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس؛ حيث تم تسليم المرحة الأولى من المشروع قبل نحو شهرين بحضور وزير الإسكان، الذي يأتي استكمالًا لما تم تسليمه في عدد من المشاريع تحت الإنشاء مثل مشروعي «نساج تاون» و«الواجهة» في المنطقة الشرقية، وسيتبعها المزيد من المشاريع تدريجيًّا خلال هذا العام والعام المقبل في إطار حرص الوزارة عبر برنامج «سكني» على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات وقدرات المستفيدين “بحسب عاجل”.

وتشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذ 16 مشروعًا سكنيًّا توفر نحو 57 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، فيما تتضمن محافظة جدة وحدها 8 مشاريع توفر أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، هي مشروع «بوفارديا سيتي» الذي يقع على مساحة 556 ألفًا و261 مترًا مربعًا، ويوفر 2606 شقق سكنية، ومشروع «فينان» على مساحة تتجاوز 171 ألف متر مربع توفر 1407 وحدات سكنية، ومشروع «الجوهرة ريزيدينس» على مساحة 98 ألف متر مربع وتوفر 990 وحدة سكنية، ومشروع «روابي الحجاز» الذي يوفر 21 ألفًا و302 شقة سكنية على امتداد 1.4 مليون متر مربع، ومشروع «أعالي جدة» الذي يوفر 8649 شقة سكنية على امتداد 881 ألف متر مربع، ومشروع «تلال الغروب» الذي يوفر 6512 شقة سكنية، ومشروع «بوابة التحلية» الذي يوفر 1912 شقة سكنية على مساحة 122 ألف متر مربع. كما تضم محافظة جدة عددًا من المخططات للأراضي المجانية، منها مخطط «روضة التعاون» بالخمرة الذي يوفر 590 قطعة أرض على مساحة 800 ألف متر مربع، ومخطط «جوهرة العروس» الواقع بأبحر على مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 4357 قطعة سكنية، ومخطط «منارات الصفوة» الواقع شمال طريق عسفان على امتداد 1.5 مليون متر مربع ويوفر 1100 قطعة أرض، وهي من بين 20 مخططًا للأراضي المجانية على مستوى منطقة مكة المكرمة تتيح أكثر من 37 ألف أرض مجانية.