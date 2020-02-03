كشفت مصادر عن صدور توجيهات باعتماد الآليات المقترحة لمعالجة وضع فئة القبائل النازحة ومن في حكمهم. وتضمنت الآليات بحسب عكاظ، توثيق عقود الزواج لهذه الفئة دون اشتراط إحضار جواز سفر والاكتفاء ببطاقة سارية المفعول، وكذلك السماح بتوثيق زواج المواطنين والمواطنات المتزوجين منهم، وإثبات حالة الوفاة أو الطلاق عند تقدمهم للمحاكم المختصة. وكانت توجيهات عليا صدرت العام الماضي لوضع الحلول اللازمة لمعالجة وضع الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي .

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كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة للمواطنين والمواطنات المتزوجين بالقبائل النازحة بشأن عقود الزواج ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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