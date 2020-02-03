الزعاق: ألمع جرم سماوي يظهر في سماء المملكة بوضوح الأيام الحالية

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، سبب ظهور جسم لامع في السماء، خلال هذه الأيام، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى ظهور كوكب المشترى بوضوح مع صلاة الفجر، كألمع جرم سماوي. وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: خلال هذه الأيام سنبدأ في مشاهدة كوكب المشترى بوضوح مع صلاة الفجر، حتى شروق الشمس بالجهة الشرقية الجنوبية كألمع جرم سماوي خلال هذا الوقت.

يُشار إلى أن البعض يظن خطأ أن كوكب المشترى له سطح يمكن أن تقف عليه، والحقيقة أنه لو حدث أن وقعت داخل المشترى فقد لا تطأ أقدامك أرضًا أبدا؛ إذ يتكون المشتري أساسا من غاز الهيدروجين (75% من تركيبه)، وفي الطبقات الدنيا له يتواجد الهيدروجين بصورة سائلة، وما زالت الفرضية التي تقول إن للمشترى نواة صخرية، غير مؤكدة. وبجانب رؤيته بعينيك كنجم لامع، يمكنك بتليسكوب صغير أن ترى كوكب المشترى واضحًا كما تعلمناه في الكتب الدراسية بالمرحلة الابتدائية؛ لكنه سيبدو صغير الحجم، محاطا بأربع نقاط مضيئة.