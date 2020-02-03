بالصور.. هبوط اضطراري لرحلة في جدة بسبب أضرار بهيكل الطائرة

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أجرت رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية وقادمة من الدمام، اليوم الأحد، هبوطًا اضطراريًا بجدة؛ بسبب أضرار في هيكل الطائرة.
وكانت الرحلة متجهة من الدمام إلى سرقسطة الأسبانية؛ لتهبط في جدة..؛ بسبب أضرار في هيكل الطائرة بعد احتكاك ذيلها بمدرج مطار الدمام أثناء الإقلاع.
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