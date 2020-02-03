مذيع الجزيرة يدعو لتشكيل فرق اغتيالات تستهدف قادة الدول العربية

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حرض جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة القطرية على تشكيل فرق اغتيالات تستهدف قادة وزعماء الدول العربية.

وقال عميل قطر بعد أن كشفت صفقة القرن عن وجوه عربية هل تؤيد تشكيل الفصائل الفلسطينية ” فرقا خاصة” مدربة تدريبا عاليا للتعامل مع رموز الدول العربية التي تعمل على تقويض حركة التحرر الوطني الفلسطيني بهدف ردع هذه الدول “.

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في حين سخر المحلل السياسي فهد ديباجي، من تغريدة جمال ريان قائلا “هل تميم والحمدين من ضمنهم؟ ولماذا اكتفى بزعماء الدول العربية؟ ولماذا لم يطالب بقتل الإسرائيلين؟ ولماذا لم يطالب باغتيال زعماء الدول الغربية؟”.

وأضاف: “جمال رأيان عاش بالقرب من أجواء الاٍرهاب لهذا يدعو للإرهاب”.



