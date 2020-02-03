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ذكرت مصادر أن وزارة العدل أصدرت تعميماً إدارياً إلى كافة الجهات التابعة لها، بتوثيق عقود الزواج لفئة “القبائل النازحة” ومن في حكمهم، دون اشتراط إحضار جواز سفر، والاكتفاء ببطاقة سارية المفعول.
وأوضحت المصادر أن التعميم وجه أيضاً بالسماح بتوثيق زواج المواطنين والمواطنات المتزوجين من فئة القبائل النازحة.
وبينت أن العدل وجهت بإثبات حالة الوفاة أو الطلاق لـ”القبائل النازحة” عند تقدمهم للمحاكم المختصة.
وجاء تعميم الوزارة بناءً على الأمر الملكي بالموافقة على اعتماد الآليات المقترحة من لجنة شكلت من عدة وزارات..، لمعالجة أوضاع جميع الفئات والمدد الزمنية للتنفيذ، وتكليف فريق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيقها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: العدل تسمح بتوثيق عقود الزواج لـ”القبائل النازحة” وإثبات حالات الوفاة والطلاق في المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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