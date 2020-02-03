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أمانة عسير تستعيد 82 ألف متر من الأراضي

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استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية، في الأسبوع الماضي، أكثر من 82 ألف م2 من الأراضي الحكومية بعد أن طالتها أيادي معتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الامانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات وستتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية طبقا للأنظمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وكشف الدكتور الحميدي أن الإحداثات التي أزيلت واستعيدت تقدر بمساحة 82.800 ألف م2 حاول مخالفون و معتدون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت و إحداثات متنوعة في مواقع متفرقة دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.

وشدد أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المعتدين. والاستمرار في حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمنطقة و اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعتدين وكافة أشكال المخالفات.


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