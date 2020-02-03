السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي : مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تؤكد حرص القيادة على تنشئة أجيال تحفظ كتاب الله



جدة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الاهتمام الكبير التي يحظى بها كتاب الله الكريم ورعاية حفظته من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتبنيها لمختلف المسابقات التي تذكي روح التنافس فيه مما يدل على نهج هذه البلاد التي تقوم على كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وشدد معاليه في تصريح له بمناسبة انطلاق مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس، على أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله عز وجل والإيمان والتصديق به وتلاوته وحفظه وتدبره والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وتطبيقه والسير عليه منهجه منهج الوسطية والاعتدال .

ووجه معاليه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لرعايته هذه المسابقة التي قطعت أكثر من عقدٍ من الزمان بمشاركة مختلف الجامعات والكليات، تجسيداً للتنافس في حفظ القرآن الكريم والتوسع في علومه المختلفة مشيداً بدور جامعة جدة تحت متابعة معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وحرصها على استمرار المسابقة وتشجيعها لنشر كتاب الله في البيئة التعليمية الجامعية والاحتفاء بحفظته وتكريمهم وتقديرهم ليكونوا مصدر بناء في المجتمع وتجسيداً لمحاسن الإسلام ووسطيته .

ورفع معالي الرئيس العام في ختام تصريحه شكره وتقديره للقائمين والمشاركين لإنجاح مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم, والعناية والاهتمام بكتاب الله، داعياً الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله- خير الجزاء على ما يقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين .

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10:49ت م

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