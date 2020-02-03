السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم سلسلة محاضرات عن الأمن الفكري بمحافظة خيبر



المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة خيبر خلال الشهر الحالي، العديد من المحاضرات والكلمات في مجال الأمن الفكري، في عدد من الجوامع والمساجد بمحافظة خيبر.

ويشارك في إلقاء الكلمات عدداً من الدعاة والمختصين في الأمن الفكري، حيث يتناولون الحديث عن أهمية الوسطية والاعتدال، وأساليب الوقاية من الفتن، وتأصيل العقيدة، والحماية من الانحرافات الفكرية، والتحذير من الأفكار الضالة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، وحرمة الدماء المعصومة، ومنهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتوعية بخطر الجماعات والأحزاب من خلال برامج الأمن الفكري المتنوعة التي تقام بالجوامع والمساجد بمختلف مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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10:42ت م

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