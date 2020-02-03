السعودية اليوم / "شرح متن الاجرومية" درس بجمعية الحوية



الطائف 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً, محاضرة بعنوان " شرح متن الاجرومية ", وذلك عقب صلاة المغرب بجامع البستان بالواصلية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ونشاطها المنبري لتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

09:49ت م

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