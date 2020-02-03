السعودية اليوم / نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي



الرياض 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

نجح بفضل الله الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة إلكترونية لمريض كان يعاني من ضعف السمع بالأذن اليمنى وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الإكلينيكية تبين وجود ضعف متطرف بالسمع في الأذن اليمنى.

وتقرر إجراء عملية زراعة قوقعة للمريض تكللت بالنجاح وغادر وهو بحالة صحية جيدة مع قدرته على السمع وممارسة حياة بشكل طبيعي .

// انتهى //

09:24ت م

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