السعودية اليوم / باكستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى الصين



إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

قررت باكستان استئناف رحلاتها الجوية إلى الصين ابتداءً من اليوم بعد تعليق دام أيام عدة على خلفية انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الباكستانية درية أمير في تصريح صحفي أن أول رحلة ستصل إلى مدينة كراتشي الباكستانية صباح اليوم قادمة من العاصمة بكين.

وكانت باكستان علقت الرحلات الجوية إلى الصين في التاسع والعشرين من يناير الماضي للحد من انتقال فيروس كورونا القاتل المنتشر في الصين.

من جهة أخرى قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا أن باكستان قادرة الآن على تشخيص فيروس كورونا، موضحًا أن باكستان حصلت على التقنية التي يمكن من خلالها تشخيص المصابين بهذا المرض.

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