السعودية اليوم / فيتنام تغلق المدارس لمنع تفشي فيروس كورونا



هانوي 09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

أغلقت فيتنام المدارس اليوم في 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعاتها الـ 64 عد توجيه رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك أمس بإغلاقها لمدة سبعة أيام في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتأكدت إصابة ثلاثة فيتناميين إضافيين بالفيروس أمس، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فيتنام إلى ثمان حالات.

وأعلنت فيتنام عن وجود 92 حالة مشتبه بها، بما في ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة في الصين من بينهم 27 لا يزالون في الحجر الصحي في انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.

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