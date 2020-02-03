شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة وفقت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس، وأضاف : مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.ة يوسف العثيمين: نجدد التزامنا بالجهود الدولية لتحقيق السلام في القضية الفلسطينية.

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