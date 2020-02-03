السعودية ستلعب دوراً محورياً في قطاع ألعاب الواقع الافتراضي العالمي البالغة قيمته 150 مليار ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكومة

معرض المتعة والتسلية والترفيه بدبي "ديل 2020" يوفر مجموعة واسعة من مفاهيم ألعاب الواقع الافتراضي المخصصة للمملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الرياض، 2 فبـراير 2020: بدأت ملامح قطاع ألعاب الواقع الافتراضي تتبلور في المملكة العربية السعودية مع تطلع العديد من مراكز التسوق في البلاد لاحتضان أحدث ابتكارات هذا القطاع، إذ يرفع مفهوم الواقع الافتراضي قيمة أعمال المراكز التجارية في ضوء النقلة النوعية التي تكرسها هذه التكنولوجيا الجديدة. وبحسب تقارير الأبحاث والأسواق، ستصل قيمة سوق ألعاب الواقع الافتراضي العالمي إلى 40,2 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2024. تشير ألعاب الواقع الافتراضي إلى التطبيقات التي يمكن للمستخدمين اختبارها ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد (D3) والتفاعل معها أثناء اللعب، حيث تساعدهم بيئات الواقع الافتراضي في تحويل اللعبة إلى واقع. ويقدّم معرض المتعة والتسلية والترفيه بدبي "ديل"، الذي ينعقد بين 23 - 25 مارس، مجموعة من مفاهيم الواقع الافتراضي المخصصة لأسواق المملكة العربية السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شاركت "الحكير للترفيه"، وهي واحدة من مؤسسات الترفيه العائلي الرائدة في المملكة العربية السعودية، في معرض "ديل" لسنوات عدة قدمت خلالها العديد من مفاهيم الواقع الافتراضي الفريدة. وبهذه المناسبة، قال شريف رحمن، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترناشيونال إكسبو كونسلتس" المُنظمة لمعرض "ديل 2020": "بالإضافة إلى الأجنحة الوطنية الأخرى، يستضيف ’ديل‘ هذا العام ولأول مرة جناحاً مخصصاً للشركات الكورية. حيث تشارك في المعرض وكالة المحتوى الإبداعي الكورية ’KOCCA‘، وهي وكالة حكومية تروج للمحتوى الإبداعي الكوري، وسيكون حضورها جوهرياً بعرضها بعضاً من أهم الشركات الكورية في قطاع التسلية ومراكز الترفيه العائلي. وبذلك يمكن للزوار التجاريين القادمين من السعودية الاطلاع على مجموعة واسعة من مفاهيم الواقع الافتراضي الإبداعية التي تقدمها أفضل العلامات التجارية الكورية ضمن جناحها الوطني في معرض ’ديل 2020‘". وأضاف رحمن: "يتنامى حضور تقنيات الواقع الافتراضي بشكل مطرد بين اللاعبين من جميع الأعمار في المملكة العربية السعودية، وكان قد بدأ التحول الديناميكي في هذا القطاع مع إطلاق نظارات الواقع الافتراضي. وتستثمر الحكومة السعودية مليارات الدولارات في المشاريع والمتنزهات الترفيهية. وبصفتهم أصحاب مصلحة في قطاع الترفيه السعودي، يمكن للزوار التجاريين حضور مؤتمرات مخصصة لاكتساب المعرفة، والإطلاع على رصيد الخبرات الغنية للقطاع، وعيش تجربة تقنية على أعلى مستويات الابتكار. ويستطيعون كذلك نقل تلك التجارب إلى بلدانهم بالتواصل مع قادة القطاع فيها، وبناء علاقات عمل مجزية في الوقت نفسه". وخلال معرض "ديل 2020"، سيبحث مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي، وهو مجلس تجاري غير ربحي يمثل مصالح شركات الترفيه ووجهات الجذب السياحية، معايير النمو في هذا القطاع. حيث سيعقد المجلس مؤتمراً مهماً يستضيف فيه أبرز خبراء القطاع من جميع أنحاء العالم ليشاركوا أفضل ممارساتهم مع الزوار التجاريين من المملكة العربية السعودية. ويعتبر "ديل" الملتقى الأهم على مستوى المنطقة بالنسبة للمصنعين، والموردين، والمشترين، ورجال الأعمال، وخبراء التكنولوجيا، والمتخصصين في قطاعات الترفيه والتسلية ومراكز الترفيه العائلي. ويستضيف المعرض إلى جانب ألعاب الواقع الافتراضي العديد من المفاهيم الترفيهية الأخرى مثل ألعاب الآركيد، والألعاب التي تؤهل للفوز بقسائم، والآلات التي تتعامل بالبطاقات، وألعاب الركوب، ونوافير المياه، والدمى المحشوة، والآلات التي تعمل باستخدام العملات المعدنية، والهدايا، والتذكارات، والبولينج، وأزياء الشخصيات، والخدمات المخصصة، والرياضات التفاعلية، وأنظمة إدارة الإيرادات، والألعاب المطاطية، وألعاب الليزر، وأكشاك التصوير، والمتنزهات الثلجية، والحدائق المائية، والقطارات، وآلات البيع، وألعاب الترامبولين وغيرها العديد من مفاهيم الترفيه الأخرى. يستضيف معرض "ديل 2020" أكثر من 300 عارض من جميع أنحاء العالم. وسيحتضن العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية مثل "أميوزمنت سيرفسز إنترناشيونال"، و"مستودع الألعاب"، و"الحكير"، و"سيمنوكس"، و"انتركارد"، و"زامبريلا"، و"ايمبد انترناشيونال"، و"ساكوا"، و"إنوفاتيف كونسيبتس إن إنترتينمنت"، و"يونايتد ديستربيوتينج كومباني"، و"بولين ووترباركس"، و"بروسلايد"، و"وايت ووتر"، و"إتش بي إس بلاي"، و"إس بي إف – فيزا"، و"غوزي يوجينيو"، و"آي إي بارك"، و"انترناشيونال توتال بروجكت سولوشن"، و"ماماميا رايدس"، و"كيوبكامف وورلدوايد"، وغيرها الكثير. ويمكن للزوار التجاريين من المملكة العربية السعودية التعرف على أكثر من 50 عارضاً جديداً.