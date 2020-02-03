طقس المملكة.. توقعت بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

الإثنين 3 فبراير 2020

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية .



Advertisements

وتضمن التنبيه الذي يبدأ في الساعة ١٢ ظهراً ويستمر إلى الثامنة مساءً ، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والقرى والمخواة والمندق وقلوة والحجرة وغامد الزناد وبني حسن والعقيق والمراكز التابعة لها .

وأهاب مدني الباحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وارشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الانترنت