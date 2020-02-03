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شكرا لقرائتكم الجمهوريون يهددون بعزل جو بايدن فور انتخابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد محاولة عزل ترامب
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مشرعون جمهوريون إن قيام مجلس الشيوخ بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفتح الباب أمام عزل نائب الرئيس السابق جو بايدن، وذلك في حال انتخابه رئيساً عام 2020.
وبحسب ما قاله جوني إرنست، السيناتور الأمريكي عن ولاية آيوا، فإن الجمهوريين سيستعدون لإجراءات عزل جو بايدن إذا تم انتخابه رئيسًا للبلاد في انتخابات نوفمبر المقبل.
وأضاف خلاله حديثه إلى وكالة بلومبرغ، أن الديمقراطيين لا يفهمون عواقب محاولتهم إقالة الرئيس ترامب من منصبه، فبذلك أصبحت إمكانية العزل مفتوحة، وعلى جو بايدن أن يكون حذراً للغاية إذا تم انتخابه رئيسًا، لأنه قد يكون هناك من يقومون بالمطالبة بعزله فور انتخابه.
ولفت إلى أنه قد يتم اتهامه بسبب تلقي ابنه أكثر من مليون دولار سنوياً خلال فترة توليه إدارة مجلس الشركة الأوكرانية بوريزما.
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