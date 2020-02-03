كانساس سيتي بطلاً لسوبر بول 2020 بعد غياب 50 عامًا

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

فاز فريق كانساس سيتي تشيفز، بالنسخة الرابعة والخمسين من السوبر بول، وذلك عقب تغلبه على سان فرانسيسكو 49، بنتيجة 31 – 20 ، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم.

أقيمت المباراة على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وشهدت المواجهة الكثير من المنعطفات حيث تقدم في نصفها الأول فريق كانساس سيتي 10-3، قبل أن ينتفض فورتي ناينرز في النصف الثاني من اللقاء ويقلب الطاولة على منافسه، ولكن كانساس عاد في الوقت القاتل وتحديدًا قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق وحسم الأمور لصالحه.

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يذكر أن هذا اللقب هو الثاني في تاريخ كانساس سيتي تشيفز، والذي يفوز به بعد انتظار 50 عاماً، حيث كان أول تتويج له بتلك البطولة عام 1970.

وسوبر بول هي المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتقام عادة بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC.

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