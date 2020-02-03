- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
شكرا لقرائتكم كانساس سيتي بطلاً لسوبر بول 2020 بعد غياب 50 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حسموا الفوز في الوقت القاتل
متابعات الخليج 365 - متابعة
فاز فريق كانساس سيتي تشيفز، بالنسخة الرابعة والخمسين من السوبر بول، وذلك عقب تغلبه على سان فرانسيسكو 49، بنتيجة 31 – 20 ، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم.
أقيمت المباراة على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وشهدت المواجهة الكثير من المنعطفات حيث تقدم في نصفها الأول فريق كانساس سيتي 10-3، قبل أن ينتفض فورتي ناينرز في النصف الثاني من اللقاء ويقلب الطاولة على منافسه، ولكن كانساس عاد في الوقت القاتل وتحديدًا قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق وحسم الأمور لصالحه.
يذكر أن هذا اللقب هو الثاني في تاريخ كانساس سيتي تشيفز، والذي يفوز به بعد انتظار 50 عاماً، حيث كان أول تتويج له بتلك البطولة عام 1970.
وسوبر بول هي المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتقام عادة بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر كانساس سيتي بطلاً لسوبر بول 2020 بعد غياب 50 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.