أوكرانيا تطالب إيران بزيادة تعويضات ضحايا الطائرة المنكوبة

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن إيران عرضت مبلغًا قدره 80 ألف دولار كتعويض عن كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي سقطت بصاروخ إيراني في شهر يناير الماضي.

وأضاف أن كييف غير راضية عن هذا المبلغ الضئيل، وتسعى للضغط على إيران للحصول على مبلغ أكبر، وذلك بالتفكير في إحالتها إلى المحكمة الدولية.

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ولفت إلى أن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، والتي سقطت في الثامن من يناير الماضي.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة سقطت بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران، حيث كانت في طريقها إلى كييف، مما تسبب في وفاة جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 176 شخصًا.

واعترفت إيران بأنها وراء إسقاط الطائرة، وزعمت أنها أسقطتها عن طريق الخطأ، بالرغم من أنها أنكرت الأمر في البداية.

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