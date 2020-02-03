شكرا لقرائتكم مصرف الراجحي يعلن بدء التقديم ببرنامج تطوير الخريجين 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-03 في العديد من التخصصات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مصرف الراجحي عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين – تقنية المعلومات 2020 م (Al Rajhi Bank IT – Development Program – 2020) ، وفق التفاصيل التالية: • مدة البرنامج ( 12 شهراً ) • التخصصات المطلوبة: Advertisements علوم الحاسب وعلوم المعلومات.

هندسة برامج الكمبيوتر.

السيبرانية وأمن المعلومات

تكنولوجيا المعلومات والرقمية.

هندسة البرمجيات

نظم المعلومات الإدارية • الشروط: سعودي / سعودية الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير

العمر ما بين 22 إلى 28 سنة.

• للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنا)، وللتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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