مواليد 29 فبراير يحتفلون بعيد ميلادهم هذا العام

2020-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

ينتظر الكثير من الأشخاص العام الذي يكون فيه شهر فبراير 29 يومًا، حتى يتمكنوا من الاحتفال بعيد ميلادهم، والذي لا يأتي إلا كل أربع سنوات، نظراً لأن هذا الشهر عادة ما يكون 28 يومًا، باستثناء السنوات الكبيسة والتي يمتد فيها ليكون 29 يومًا.

ويتمكن مواليد 29 فبراير هذا العام من الاحتفال بعيد ميلادهم الذي انتظروه أربع سنوات حتى يتمكنوا من الاحتفال به، وذلك بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

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ونشرت الجمعية الفلكية بجدة تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت بها: ” في معظم السنوات يكون شهر فبراير 28 يومًا، ولكن خلال السنوات الكبيسة مثل هذه السنة 2020 يمتد الشهر إلى 29 يومًا”.

وأضافت “هذا اليوم الإضافي يجعل طول العام 366 يومًا وليس 365 يومًا مثل السنة البسيطة، وهناك حاجة إلى أيام كبيسة للحفاظ على التقويم متزامنا مع فترة دوران الأرض حول الشمس والتي تستغرق 365 يومًا، و5 ساعات، و48 دقيقة، و45 ثانية”.

وتابعت “وبدون اليوم الإضافي وهو يوم 29 فبراير الذي يأتي كل 4 سنوات، سنفقد ما يقرب من 6 ساعات كل عام”.

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