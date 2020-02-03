شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يصل صنعاء للمرة الثانية خلال اسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأحد، إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الثانية خلال أسبوع.

وقالت مصادر إعلامية إن غريفثس وصل إلى صنعاء برفقه نائبه معين شريم على متن طائرة أممية، ومن المتوقع أن يلتقي قيادات ميليشيات الحوثي ويناقش معهم وقف التصعيد العسكري وإفساح المجال للجهود السياسية.

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كما ستتطرق لقاءاته إلى مسألة الجسر الجوي الطبي الذي من المقرر تدشينه الاثنين، علاوة على الدفع باتجاه إحراز تقدم جديد في ملف تبادل الأسرى.





وتأتي زيارة المبعوث الأممي على وقع المعارك العنيفة التي تشهدها جبهات القتال في نهم والجوف ومأرب، بعد أيام من بيان لمجلس الأمن الدولي دعا فيه إلى خفض التصعيد وتسهيل مهمة غريفثس في جهود إحلال السلام وإنهاء الصراع في اليمن.