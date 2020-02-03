شكرا لقرائتكم خبر عن سبتمبر: الجيش الوطني يستعيد مواقع مهمة في نهم ويسقط مسيّرة حوثية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقطت القوات الحكومية اليمنية طائرة مسيرة حوثية جنوب الحديدة بالتزامن مع إعلان الجيش الوطني اليمني الأحد استعادته مواقع جديدة استراتيجية في جبهة نهم، شرق صنعاء، حيث تتواصل المعارك منذ أيام ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة في عدد من الجبهات في محافظة الجوف، شمالا، والبيضاء، وسط، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال هجوم مجاميع حوثية في جبهة قانية ومصرع وإصابة العشرات من الانقلابيين وفرار من تبقى منهم في شعاب منطقة الوهبية، وسط تقدم الجيش الوطني في الجوف ونهم، وتكبيد ميليشيات الانقلاب الخسائر البشرية والمادية في معاركها مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، التي شنت غاراتها المركزة والمباشرة خلال اليومين الماضيين على مواقع وتعزيزات وتجمعات الانقلابيين في جبهات نهم والجوف والحديدة.

وأقدمت ميليشيات الانقلاب، الأحد، على تفجير منزل أحد المواطنين في منطقة الشقب، شرق مديرية صبر الموادم في مدينة تعز، جنوب غرب، حيث تشهد الجبهة منذ يومين معارك عنيفة بين الجيش الوطني والانقلابيين حيث حققت القوات تقدما جديدا وسيطرت على مواقع جديدة، السبت، كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، في معاركها سقط على إثرها عدد من الانقلابيين قتلى وجرحى علاوة على تدمير مدفعية الجيش الوطني لعدد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين.

ونقل الموقع الرسمي للجيش الوطني «سبتمبر.نت» عن مصادر محلية، قالت بأن الميليشيا فجّرت منزل المواطن عبد الرحمن أحمد محمد مهيوب، في حي الأعيدان شرق منطقة الشقب. مؤكدة أن عدد المنازل التي فجرتها الميليشيا في المنطقة بلغ 23 منزلا.

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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت القوات المشتركة من الجيش الوطني في الحديدة الساحلية، غرب اليمن، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، صباح الأحد، في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، حيث تواصل ميليشيات الانقلاب انتهاكاتها وتصعيدها العسكري في مختلف مناطق المديرية بما فيها مديريات التحيتا وحيس والدريهمي الريفية، جنوب المحافظة، مخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية في أوساط المدنيين العُزل.

وأكد مصدر عسكري ميداني، نقل عنه المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة المرابطة في جبهات الساحل الغربي، أن قوات اللواء الثالث مشاة، تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، موضحا أن القوات المشتركة كانت قد أسقطت طائرة استطلاع حوثية في الأسبوع الماضي شمال المديرية وأن ذلك يأتي في إطار التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

وخلال اليومين الماضيين، سقط عدد من ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح في معاركها مع القوات المشتركة في جبهات الحديدة الريفية أبرزها في جبهة الدريهمي.

ومع خسائرها الكبيرة في الدريهمي، أكدت «العمالقة» أن ميليشيات الحوثي الانقلابية دفعت بالعديد من عناصرها، منتصف ليل الجمعة – السبت، إلى الجبهة لتنفيذ محاولات تسلل إلى مناطق استراتيجية في محيط مركز مديرية الدريهمي انتهت بهزيمة ساحقة تضاف إلى سلسلة هزائمها في جبهات الساحل الغربي.