إمارة الشرقية تعلن عن 75 وظيفة شاغرة

دعت إمارة المنطقة الشرقية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين إلى التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الإمارة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (75) وظيفة شاغرة بالمراتب (4، و5، و6، و7، و8)، في مجالات عمل الوحدات التنظيمية التابعة للإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأشار المتحدث الرسمي للإمارة أحمد العباسي، إلى أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ لدعم المحافظات والمراكز بديوان الإمارة، ومواكبةً لمبادرات تمكين الجهات الحكومية للاستفادة من القوة العاملة لشغل الوظائف.

وذكر المتحدث أن التقديم على الوظائف المعلن عنها يبدأ يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1441هـ، حتى يوم الخميس الموافق 19 جمادى الآخرة 1441هـ، على مدار (24) ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة عبر منظومة «جدارة»، مؤكدًا أن جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية.

ونوه المتحدث بأنه سيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية، ومن ثم إعلان أسماء المرشحين النهائية عبر موقع إمارة المنطقة الشرقية على شبكة الإنترنت، لافتًا إلى أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها بالدخول على الموقع

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