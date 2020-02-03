مركز الأمير سلطان للقلب ينظم مؤتمرًا دوليًا لمناقشة الوقاية من السكتات القلبية

ينظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، المؤتمر الـدولي الرابع لعلاجيات أمـراض القلب والأوعية الـدموية، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، في فندق الفورسيزون بالرياض بمشاركة نخبة من المختصين على المستويين المحلي والعالمي .
وأوضح ذلك، مدير مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة الدكتور يحيى بن شليان الحبيشي، مبيناً أن هذا التجمع الطبي العالمي يأتي ضمن ما يقوم به المركز لمواكبة أحدث الدراسات في مجال علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وسيتم من خلاله تبادل الخبرات وتسليط الضوء على المستجدات الطبية على المستوى العالمي ومناقشة عدة محاور في علاجيات أمراض القلب .
وأضاف الدكتور الحبيشي، أن المؤتمر يمثل فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والتعاون وفهم استراتيجيات العلاج المناسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية مما يكون له تأثير على صحة المرضى والرعاية الدوائية المناسبة.
من جانبه، بين الدكتور مشعل المطيري مدير إدارة الخدمات الصيدلية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المؤتمر سيتناول في أبرز محاوره وجلساته العلمية، أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في الوقاية من السكتات القلبية والتخفيف من حدوثها خصوصاً في علاجيات تخثر الدم ومثبطات مستوى الكوليسترول .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد 24 ساعة من ساعات التعليم الطبي المستمر لهذا المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
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