السعودية اليوم / ثوران بركان في جزيرة بجنوبي اليابان



طوكيو09 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 03 فبراير 2020 م واس

اعلنت السلطات اليابانبة أن بركانا في جزيرة نائية بجنوب اليابان ثارصباح اليوم الاثنين مطلقا الصخور وأعمدة الدخان الضخمة في السماء.

وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن تدفق الحمم البركانية - كتلة مدمرة من الرماد الساخن وشظايا الحمم البركانية والغازات- تحرك لمسافة حوالي 600 متر على طول جانب الجبل .

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

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07:21ت م

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