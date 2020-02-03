شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمناقشة تطورات تنفيذ المشروعات السعودية باليمن والان مع التفاصيل

اجتماع لمناقشة تطورات تنفيذ المشروعات السعودية باليمن الإثنين 3 فبراير 2020 عقد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مساء الأحد، اجتماعاً مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين.

Advertisements وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطط المستقبلية للبرنامج في تنفيذ بعض المشروعات الجديدة بـ 7 قطاعات. وناقش الجانبان دور البرنامج الإنمائي في وضع خطط استراتيجية لتنمية وتنفيذ عدد من المشروعات.

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