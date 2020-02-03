شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. فرصة تكون سحب رعدية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر ممتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.
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