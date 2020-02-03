التحفظ على شخص عطل المرور وهدد بإشعال النار في نفسه أمام إمارة مكة

تحفظت الجهات الأمنية، ممثلة في شرطة العاصمة المقدسة، على شخص يرتدي ثوبًا أبيض بدون شماغ، ويعتلي سقف سيارته، التي أوقفها بالشارع العام، المقابل لمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة بحي المعابدة، وكان يحمل بين يديه مادة البنزين، ويهدد بإشعال النار في نفسه.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذا الشخص، الذي أثار الفزع والخوف لعابري الطريق، وأحدث هرجًا ولغطًا قبل أن يتم ضبطه والتحفظ عليه، وتم فتح ملف التحقيق معه لمعرفة دوافعه وأهدافه، جراء هذا الفعل.

وكان موقع إمارة منطقة مكة المكرمة غرد بالحالة، وذكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم «التحفظ على شخص أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة بالعاصمة المقدسة، وكان يحمل مادة ‏(البنزين) ويهدد بإشعال النار في نفسه‏.. وأُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه».