الشيخ البصيلي: المملكة محل التوحيد.. ومن يعاديها فإنما يعادي الإسلام وأهله

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، اليوم الأحد، أن المملكة «محل التوحيد، وإقامة شرع الله»، ومن يعادي هذه البلاد فإنما يعادي الإسلام وأهله.

وقد استقبل مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني في مكتبه، اليوم الأحد، الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، عضو هيئة كبار العلماء.

وأكد القحطاني أن الجامعة حريصة على توعية طلابها ضد التطرف والإرهاب، حيث أقامت العديد من المحاضرات التوعوية، وترسيخ ونشر رسالة الدين السمحة التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال.

وقد ألقى البصيلي محاضرة بعنوان «القيم العليا للإسلام ونبذه للتطرف والإرهاب»، وذلك في كلية الشريعة والقانون بأبو عريش.

وفي بداية المحاضرة رحب عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور عاصم مدخلي بالشيخ البصيلي، مؤكدًا أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة برامج الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، التي تعقد تحت عنوان «زيارة عالم» بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. وقد قامت بالتنسيق والإعداد لها وحدة التوعية الفكرية بالجامعة.

وتناول الدكتور البصيلي، في محاضرته العديد من المحاور التي تبين القيم العليا للإسلام ونبذه للتطرف، وخطر التطرف على المسلم، وكذلك الأمور التي تحصن المسلم من التطرف، ومكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي وما تنعم به من أمن وأمان.

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كما حذر البصيلي، من كلام المغرضين في وسائل التواصل الاجتماعي، وما تتعرض له المملكة من هجمات إعلامية، مؤكدًا أنه «على المسلم نصرة الدولة ضد أعدائها لما لهذه البلاد من مكانة؛ فهي محل التوحيد، وإقامة شرع الله والواجب على كل مسلم لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، ومن يعادي هذه البلاد فإنما يعادي الإسلام وأهله».

وأشار البصيلي، إلى عناية العلماء بالقيم الإسلامية، وأثر ذلك في التوازن، ونبذ التطرف والإرهاب، بما منّ الله عليهم من بصيرة ونظرة للحق، مؤكداً أن علماء هذه الأمة لهم مواقفهم الواضحة ضد الفتن والتطرف.

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