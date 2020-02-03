«مدني جازان» يسيطر على حريق اندلع بمطعم في جيزان

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم في حي البلد بمدينة جيزان.

وكشف المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه ورد بلاغ في العاشرة والربع صباح اليوم، يفيد باندلاع حريق بأحد مطاعم مدينة جيزان في حي البلد، مؤكدًا تحريك الفرق اللازمة لموقع الحادث وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث كان عبارة عن حريق داخل مطعم وتمت أعمال المكافحة والسيطرة عليه واحتواؤه من قبل الفرق.

وأشار إلى أن الحريق اقتصر على مدخنة المطعم فقط دون حدوث أي إصابات.

وأوضح أنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن أسباب الحادث كانت بسبب تراكم وتجمع زيوت القلي بالمدخنة والتي لم تتم صيانتها وتنظيفها بشكل دوري علمًا بأن أنظمة الإنذار والإطفاء قد عملت بموقع الحادث بالشكل المطلوب، مؤكدًا إغلاق المطعم لحين عمل الصيانة اللازمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.