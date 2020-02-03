بدء تأهيل 4 مواقع أثرية بمحافظة رجال ألمع

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة؛ وذلك وفق توجيهات أمير عسير الأمير تركي بن طلال، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة.
وصرَّح رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، بأن البلدية تبدأ بأعمال التأهيل الخاصة بأربعة مواقع أثرية بالمحافظة؛ هي: (قلعة البلدة، وقلعة صافية، والقشلة بالشعبين، وقصبة العوص)، مشيرًا إلى أن البلدية تقوم بأعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية إلى المواقع، وكذلك الأماكن المحيطة بها؛ حيث تعتبر هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري.
وأكد حافظ أن الأماكن الأثرية من عوامل تحسين المشهد الحضري؛ ما يزيد أهمية الاهتمام بهذه المواقع، لافتًا إلى أن هذه المواقع تعتبر ذات أهمية كبيرة؛ لما تحويه من تراث ضخم؛ حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسد حقبة من الزمن شهدت كفاحًا كبيرًا من الآباء والأجداد، قائلاً: «إن أقل ما يمكن تقديمه لهذا التراث هو الحفاظ عليه».
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