إصابات في اصطدام مركبة وشاحنة بجدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الأحد، عن وقوع حادث مروري بمحافظة جدة، ننتج عنه عدد من الإصابات.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال مركز العمليات الأمنية: «اصطدام مركبة وشاحنة في محافظة جدة (مشروع الأمير فواز)، ونتج عن الحادث عدد من الإصابات»، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.
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