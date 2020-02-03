بدء قبول طلبات دعم المزارعين والنحالين والصيادين بمكة

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن بدء قبول طلبات دعم «برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة» بالمنطقة وفق الاشتراطات التي تحددها الوزارة، ويستهدف في المقام الأول دعم العاملين في قطاعات الزراعة وتربية النحل وصيد الأسماك.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد جار الله الغامدي؛ أن الدعم يأتي انطلاقًا من (رؤية 2030)، وللمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، الذي يهدف إلى زيادة دخل صغار المنتجين (مزارعين ، صيادين، نحالين)، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الريفية.

وأشار الغامدي إلى استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من المزايا النسبية في منطقة مكة المكرمة، بحسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان، لافتًا إلى أن من البرامج المدعومة في منطقة مكة المكرمة، البرنامج الذي يهدف إلى تنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، إضافة إلى برنامج تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، والتين، والعنب)، ويهدف إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتطوير الأنظمة التقليدية لزيادة الإنتاج.

وذكر الغامدي أن هناك برنامج «التنمية الريفية الزراعية» الذي يسعى إلى دعم القطاع الريفي في مجال الزراعة البعلية، موضحًا أن «الزراعة البعلية» أو «المطرية» هي أحد أنواع الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار اعتمادًا أساسيًّا؛ وذلك لتزويد المحاصيل باحتياجاتها المائية مثل (الدخن، والسمسم، والذرة).

وأكد أن البرنامج يستهدف أيضًا تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بجانب توفير وظائف للسعوديين، ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع السمكي.