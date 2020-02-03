نائب أمير جازان يقلِّد ضابط الحماية الخاصة به رتبته الجديدة

قلَّد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، ضابط مجموعة الحماية الخاصة به النقيب أحمد بن محمد العلياني، رتبته الجديدة، إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى نقيب.
وهنأ نائب أمير جازان النقيب العلياني على هذه الثقة، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.
ورفع ضابط مجموعة الحماية الخاصة بنائب أمير منطقة جازان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، ولوزير الداخلية ولأمير منطقة جازان ونائبه على هذه الثقة.
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