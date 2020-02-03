مدير جامعة جدة يدشن مسابقة الجامعة للقرآن الكريم في نسختها الـ 11

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم الأحد، مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة للعام 1441هـ في نسختها الحادية عشرة والتي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في قاعة التشريفات بمقر التخصصات الإنسانية بالفيصلية.

حضر حفل التدشين الذي جاء برعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف وأمين عام مسابقة جدة للقرآن الكريم عميد كلية القرآن والدراسات الإسلامية الدكتور صلاح باعثمان وعدد من عمداء الجامعة والمسؤولين والطلاب، وبمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون أكثر من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية وبجوائز تتجاوز نصف مليون ريال .

وفي كلمته بهذه المناسبة قال مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان: إننا نفخر في جامعة جدة بأن ننفذ هذه المسابقة سنويًا والتي لها أهداف كبرى في رعاية حفاظ كتاب الله بل إن لها الأثر الكبير في أن تتبنى جامعة جدة عددًا من المشروعات النوعية ونشأت من رحمها كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية .

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وأضاف أن جامعة جدة لها الفخر والشرف أن تستمر في رعاية هذه المسابقة وهي تسير بخطى واثقة وسديدة، منوهًا معاليه بما تلقاه منذ انطلاقها من رعاية واهتمام وتوجيهات سديدة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومقدمًا في الختام شكره لكل من أسهم في إنجاح هذه المسابقة من الداعمين والرعاة والمنظمين واعدًا معاليه بأنه سيكون هناك مفاجأتان سيتم الإعلان عنهما في الحفل الختامي للمسابقة .

وكان الحفل بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن مسيرة ومنجزات المسابقة وفعالياتها في العام الماضي تلي ذلك تدشين معالي مدير الجامعة لفعاليات المسابقة ثم تجول معاليه في معرض أمانة الجائزة المصاحب الذي ضم عددًا من الأجنحة .

الجدير بالذكران المسابقة تشمل أربعة فروع رئيسة وهي الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التلاوة والتجويد، والفرع الثاني حفظ 20 جزءًا مع التلاوة والتجويد، الفرع الثالث حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد، والفرع الرابع حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد، بعد ذلك تفقد معاليه مقر كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودشن عددًا من مرافقها .