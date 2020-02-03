وزير الخارجية يؤكد وقوف المملكة إلى جانب الصين في مواجهة كورونا

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.
وعبّر وزير الخارجية خلال الاستقبال، عن تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية، فيما تمر به هذه الأيام في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مقدمًا شكره الجزيل للسلطات الصينية على تعاونها الكبير في إجلاء الطلبة السعوديين العشرة من مدينة ووهان الموبوءة، مشددًا على وقوف حكومة المملكة مع الصين في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي.
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