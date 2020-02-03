جامعة جازان تعيِّن وتبتعث 79 عضو هيئة تدريس

عقد مجلس جامعة جازان اليوم جلسته الخامسة للعام الجامعي 1441هـ، برئاسة مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، في قاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس وافق على تعيين 51 عضو هيئة تدريس على رتبة محاضر وأستاذ مساعد (6 أساتذة مساعدين) و(45 محاضرًا).

كما وافق مجلس الجامعة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة (28) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ووافق على نقل برنامج (الإدارة السياحية) في قسم السياحة والآثار بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ليكون أحد برامج قسم إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال.

وبحسب الدكتور أبو راسين، فإن مجلس الجامعة وافق على ترقية عدد من موظفي الجامعة على المراتب العليا(المرتبة الثالثة عشرة)، ووافق على عدد من مواضيع الندب والإعارة لعدد من أعضاء هيئة التدريس، وإقرار تعديل التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1441هـ.