السعودية اليوم / إيقاف خمسة مهاجرين غير شرعيين بتونس



تونس 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أوقفت عناصر من الحرس التونسي خمسة مهاجرين غير شرعيين، بمدينة تاكلسة بمحافظة نابل شمال شرق تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، باتجاه الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى انه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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