السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية اليونان يصل الرياض



الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

وصل دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة .

وكان في استقبال دولته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ - الوزير المرافق - ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس .

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