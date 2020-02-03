غريفثس في صنعاء للمرة الثانية خلال أسبوع

الإثنين 3 فبراير 2020

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأحد، إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الثانية خلال أسبوع.



وقالت مصادر إعلامية إن غريفثس وصل إلى صنعاء برفقه نائبه معين شريم على متن طائرة أممية، ومن المتوقع أن يلتقي قيادات ميليشيات الحوثي ويناقش معهم وقف التصعيد العسكري وإفساح المجال للجهود السياسية.

كما ستتطرق لقاءاته إلى مسألة الجسر الجوي الطبي الذي من المقرر تدشينه الاثنين، علاوة على الدفع باتجاه إحراز تقدم جديد في ملف تبادل الأسرى.

Advertisements

وتأتي زيارة المبعوث الأممي على وقع المعارك العنيفة التي تشهدها جبهات القتال في نهم والجوف ومأرب، بعد أيام من بيان لمجلس الأمن الدولي دعا فيه إلى خفض التصعيد وتسهيل مهمة غريفثس في جهود إحلال السلام وإنهاء الصراع في اليمن.

"طائرات الرحمة"

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح في 27 يناير الفائت أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018) ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المالكي أن "هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".