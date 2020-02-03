شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي» يناشد الدول المانحة زيادة التمويل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج الأغذية العالمي خطورة الأوضاع بسبب انخفاض حجم المساهمات المقدمة للتمويل المرن في عام 2019م التي تسمح للبرنامج بتقديم المساعدات العاجلة والفورية لإنقاذ الأرواح ومساعدة الفئات الهشة.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، إن التمويل المرن يسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية وفاعلية ويمكننا الاستجابة بسرعة أكبر وتوفير النفقات وضمان أن يكون لكل دولار نحصل عليه أعلى قدر من التأثير ببساطة، وهذا النمط من التمويل يعني أن بإمكاننا أن ننقذ ونغيّر حياة عدد أكبر من الأشخاص كل عام.

وأضاف بيسلي "أن البلدان المانحة للتمويل المرن هي بالفعل مهمة، وهي بلدان تعزز التعاون الفعال والشراكة الطموحة لصنع فرق دائم في حياة الأشخاص الذين نقدم لهم الخدمات، وأنا أحث جميع المانحين للبرنامج على زيادة حصة التمويل المرن التي يقدمونها كجزء من الدعم السخي".