شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي» يناشد الدول المانحة زيادة التمويل والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، إن التمويل المرن يسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية وفاعلية ويمكننا الاستجابة بسرعة أكبر وتوفير النفقات وضمان أن يكون لكل دولار نحصل عليه أعلى قدر من التأثير ببساطة، وهذا النمط من التمويل يعني أن بإمكاننا أن ننقذ ونغيّر حياة عدد أكبر من الأشخاص كل عام.
وأضاف بيسلي "أن البلدان المانحة للتمويل المرن هي بالفعل مهمة، وهي بلدان تعزز التعاون الفعال والشراكة الطموحة لصنع فرق دائم في حياة الأشخاص الذين نقدم لهم الخدمات، وأنا أحث جميع المانحين للبرنامج على زيادة حصة التمويل المرن التي يقدمونها كجزء من الدعم السخي".
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