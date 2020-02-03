شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حواجز مواقف السيارات بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية الخبر حواجز وضعتها بعض المنشآت التجارية لإغلاق المواقف المخصصة للمرتادين، واتخذت الإجراءات النظامية تجاهها. وأكد رئيس بلدية المحافظة م. سلطان الزايدي، أن قيام بعض المحلات التجارية بإغلاق مواقف السيارات أو فرض رسوم مقابل الوقوف يعد إجراء غير نظامي، موضحا أن إدارة رخص البناء رصدت قيام بعض المنشآت بإغلاق المواقف المخصصة للمرتادين وفرض رسوم مالية بطريقة مخالفة للنظام، مشيرا إلى أن مواقف السيارات جزء من ارتداد المبنى، وشدد في الوقت نفسه على عدم جواز وضع اللوحات التي تمنع وقوف غير الزبائن.

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