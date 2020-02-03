شكرا لقرائتكم خبر عن 879 ألف ريال لتأهيل وصيانة دوار «صواري الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
وأشار م. مغربل إلى أن أعمال التطوير للدوار تضمنت صيانة وتأهيل المزروعات، صيانة وتأهيل شبكات الري، صيانة وتأهيل الأرصفة والبردورات، صيانة وتأهيل المجسم، صيانة وتأهيل أعمال الإنارة بالدوار، صيانة وتأهيل المشايات الخاصة بالدوار.
وأضاف: إن الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة حرصت على المواد التي تم استخدامها في تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة، وزراعة مسطحات مقاومة لتغييرات الجو والمناخ، وكذلك زراعة مغطيات التربة 2000 C خضراء جديدة من نوع الانتيرا بمساحة 1500م2، وكذلك تم استخدام ممرات من الحجر بمساحة 2410م2، مزودة بإنارة داخلية على طول الممشى، وكذلك تم استخدام مادة GRC كنقوش إسلامية تغطي مجسم الدوار بمساحة 208م2 مزودة بإنارة داخلية على مساحة الدوار العلوية والسفلية، بالإضافة إلى استخدام النجيل الصناعي بالقرب من المجسم العلوي؛ لمنع دخول مياه الري إلى مبنى المجسم، بالإضافة إلى عمل كشافات من الإضاءة على محيط الدوار.
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