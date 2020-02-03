شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الألعاب وتشذيب الأشجار بـ «الهاف مون» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل بصيانة الألعاب وتشذيب الأشجار بالمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر «الهاف مون» للعمل على تحسين المشهد الحضري. كما قامت البلدية بصيانة دورات المياه بشاطئ نصف القمر. من جهة أخرى، قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة بالعمل على التقاط النفايات المبعثرة في مداخل ومخارج مدينة الظهران.

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