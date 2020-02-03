شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تعريفي للحراسات الأمنية بتعليم غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها، أكدت مديرة مكتب تعليم غرب الدمام فاطمة البلوي على أهمية العناية بالحراسات الأمنية باعتبارها مفتاح الأمن في المدرسة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تفعيل خدمات النظام بما يحقق مبادئ الأمن والسلامة على مستوى المدارس.
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