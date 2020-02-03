شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل آلاف الزوار مع يوم مبادرة «شرقية خضراء» المفتوح والان نبدء بالتفاصيل

شهدت فعالية اليوم المفتوح لمبادرة «شرقية خضراء»، والتي أقيمت مساء أمس الأول في الواجهة البحرية بالدمام ونظمتها أمانة المنطقة الشرقية وتقوم عليها وكالة الخدمات، تفاعلا «ملحوظا» من قبل آلاف الزوار الذين توافدوا بشكل كبير لحضور فعاليات اليوم المفتوح التي امتدت من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء، وذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات م. زياد مغربل، وعدد من المسؤولين بالأمانة، والمختصين. وحرصت الأمانة على إقامة فعالية اليوم المفتوح لمبادرة «شرقية خضراء» والتي تأتي امتدادا لبرامج ومبادرات الأمانة ضمن المسؤولية الاجتماعية، حيث تم مراعاة إقامة فعاليات متنوعة تناسب شرائح المجتمع.

وتهدف الأمانة من إقامة الفعالية إلى تعزيز ثقافة الوعي بأهمية التشجير، وكذلك فتح قنوات تواصل مباشرة مع جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية المبادرة ونتائجها الإيجابية، كما حرصت على وضع أنشطة وبرامج وفعاليات في اليوم المفتوح تتماشى مع أهداف مبادرة «شرقية خضراء» التي نجحت في زراعة 200 ألف شتلة، وأدرجت الأمانة عددا كبيرا من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي استهدفت جميع أفراد الأسرة من بينها فعاليات فنية ومسرحية وحركية وإنشادية ومسابقات ومحاضرات توعوية، ركزت على أهمية التشجير في تجميل المدن، والمحافظة على البيئة. وأبدى الأطفال بصحبة آبائهم إعجابهم الشديد بمسرحية «علاء الدين» وما تضمنته من مبادئ وقيم وتوعية، والتي شهدت حضورا كبيرا من قبل الزوار، ومن ضمن الفعاليات التي تمت إقامتها محاضرة توعوية تطرقت إلى أهمية التشجير سواء داخل المنزل أو الحي أو المدينة، إضافة إلى تقديم عرض عن كيفية زراعة الشتلات داخل المنزل والحديقة وآلية العناية بها. كما شهد عدد من الأركان إقبالا كبيرا من قبل الزوار، خاصة ركن «حديقة الرسم والتلوين» للأطفال، وركن «استطلاعات الرأي»، ومعرض «الصور»، وألعاب هوائية، والتي حازت على إعجاب الجميع، خاصة الشباب، فيما كان لرجال الأمن والمرور مشاركة فعالة من خلال توزيع الورود على الجمهور على الطريق الرئيسي للواجهة البحرية التي احتضنت الفعالية وكان لها الأثر الكبير في نفوس الزائرين، ما ساهم بشكل كبير في الترويج لأهداف المبادرة، وكان هناك ركن الرسم على الوجه الذي أقبل عليه عشرات الأطفال، وأخيرا ركن زراعة الشتلات الذي أهدى الحضور شتلات يزرعونها في منازلهم.

وأوضحت الأمانة أن أهم أهداف اليوم المفتوح هو نشر الوعي وتحسين ثقافة المجتمع في الجانب الزراعي، مع التركيز على الجانب التوعوي، مشيرة إلى أن أعداد زوار الفعاليات التوعوية تشهد إقبالا كبيرا وتسجل حضورا متزايدا. ولفتت إلى أن فعاليات اليوم المفتوح نجحت في نشر ثقافة التشجير لدى الزوار الذين أكدوا على أهميتها في المجال البيئي والصحي والجمالي في المنطقة.