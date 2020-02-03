شكرا لقرائتكم خبر عن «برتلسمان» يطلع على مكافحة الفساد في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استعرض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، مع المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر برتلسمان الدولي للتحول (BTI) جان فولكر، جهود المملكة في مكافحة الفساد وحماية النزاهة وإشاعة الشفافية، بما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المحلي.

واستمع الكهموس خلال استقباله لفولكر في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض أمس إلى شرح موجز عن أبرز ما يقوم به مؤشر برتلسمان الدولي. وتأتي زيارة جان للمملكة للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول الجانبي لفريق العمل المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد اليوم، بمدينة الرياض، بحضور وفود من دول أعضاء المجموعة والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية.