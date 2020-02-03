شكرا لقرائتكم خبر عن «برتلسمان» يطلع على مكافحة الفساد في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
واستمع الكهموس خلال استقباله لفولكر في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض أمس إلى شرح موجز عن أبرز ما يقوم به مؤشر برتلسمان الدولي. وتأتي زيارة جان للمملكة للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول الجانبي لفريق العمل المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين الذي سيعقد اليوم، بمدينة الرياض، بحضور وفود من دول أعضاء المجموعة والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية.
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