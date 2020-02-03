شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف متقدم للتسجيل كمصلحين.. 46 % منهم نساء والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة العدل عن تقدّم 17 ألف شخص للتسجيل كمصلحين في مركز المصالحة، منهم 7800 من النساء، ما نسبته 46%، وذلك خلال 20 يوما.

يأتي ذلك بعد إتاحة وزارة العدل ممثلة في مركز المصالحة للرجال والنساء التقديم على «مصلح مسجل» لدى المركز، بحيث يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها؛ لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سندات تنفيذية بعد اعتمادها إلكترونيا من مركز المصالحة في الوزارة، حيث تنوعت مهن المتقدمين وتخصصاتهم، مما يسهم في عمليات المصالحة، وفي جودتها ومخرجاتها.

وأوضحت وزارة العدل أن قائمة المتقدمين اشتملت على 278 أستاذا جامعيا، و29 طبيبا، و344 محاسبا، و1155 محاميا، و2380 معلما، و211 مهندسا، وأكثر من 14600 من المتقدمين يحملون شهادة البكالوريوس، فيما يحمل 1785 متقدمًا درجة الماجستير، و417 متقدما يحملون شهادة الدكتوراة.

وأكدت الوزارة التزام المتقدمين بأكثر من 220 ألف جلسة مصالحة تطوعية، إذ يُشترط على المسجلين تقديم 10 جلسات بحد أدنى خلال عام. وبينت أن مرحلة التقديم يتبعها اختبار القدرات واجتياز الدورات والمقابلات الشخصية.