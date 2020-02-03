شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات الثنائية مع قبرص وروسيا والهند والان نبدء بالتفاصيل
كما بحث الجبير خلال استقباله للسفير القبرصي بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس الأوضاع الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن خزيم.
كما بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف خلال استقباله بالوزارة أمس العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الجبير أمس سفير جمهورية الهند لدى المملكة د. أوصاف سعيد. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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